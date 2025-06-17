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Беларусь подпишет соглашения о сотрудничестве с тремя российскими регионами

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Белорусское правительство приняло предложения ряда министерств о подписании межправительственных соглашений о сотрудничестве с тремя регионами России, это предусмотрено постановлением Совмина № 333 от 13 июня, которое официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, правительство приняло предложение белорусского Минпрома заключить соглашение с правительством Кемеровской области — Кузбасса и предложение Минспорта и туризма подписать соглашение с правительством Чукотского автономного округа. Оба этих документа предполагают торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество Беларуси с этим российскими регионами.

Межправительственное соглашение с Кемеровской областью Совмин уполномочил пописать первого заместителя министра промышленности Андрея Конюшко, а с Чукотским автономным округом — министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.

Кроме того, принято решение заключить соглашение с правительством Тверской области, которое предусматривает торгово-экономическое сотрудничество. Этот международный договор подпишет председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.

В начале июня международное соглашение подписали Приморский край и Брестская область.

Документ подразумевает осуществление международных и внешнеэкономических связей, а также сотрудничество в научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Он был подписан во время очередного визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Беларусь.