Беларусь подпишет соглашения о сотрудничестве с тремя российскими регионами

Так, правительство приняло предложение белорусского Минпрома заключить соглашение с правительством Кемеровской области — Кузбасса и предложение Минспорта и туризма подписать соглашение с правительством Чукотского автономного округа. Оба этих документа предполагают торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество Беларуси с этим российскими регионами.
Межправительственное соглашение с Кемеровской областью Совмин уполномочил пописать первого заместителя министра промышленности Андрея Конюшко, а с Чукотским автономным округом — министра спорта и туризма Сергея Ковальчука.
Кроме того, принято решение заключить соглашение с правительством Тверской области, которое предусматривает торгово-экономическое сотрудничество. Этот международный договор подпишет председатель Госкомитета по стандартизации Елена Моргунова.
В начале июня международное соглашение подписали Приморский край и Брестская область.
Документ подразумевает осуществление международных и внешнеэкономических связей, а также сотрудничество в научно-технической, социально-гуманитарной и культурной сферах. Он был подписан во время очередного визита губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Беларусь.