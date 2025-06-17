Беларусь подпишет соглашения о сотрудничестве с тремя российскими регионами

Так, правительство приняло предложение белорусского Минпрома заключить соглашение с правительством Кемеровской области — Кузбасса и предложение Минспорта и туризма подписать соглашение с правительством Чукотского автономного округа. Оба этих документа предполагают торгово-экономическое, научно-техническое и социально-культурное сотрудничество Беларуси с этим российскими регионами.