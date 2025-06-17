Подрядчик выплатит комплексу «Акватория» во Владивостоке 1,4 млн рублей по решению суда

Арбитражный суд Приморья утвердил мировое соглашение между ООО «Акватория» и индивидуальным предпринимателем М. А. Абубекировым по делу о компенсации ущерба, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.
ООО «Акватория» требовало взыскать почти 4,9 млн рублей за ущерб, причинённый обрушением потолка типа «Cubica» в водном комплексе. По версии истца, конструкции рухнули 1 августа 2024 года из-за нарушений при монтаже.
В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. В рамках договорённостей ИП Абубекиров обязался компенсировать 1 410 000 рублей в счёт возмещения ущерба до 30 ноября 2025 года. Оставшиеся требования компания отозвала.
Соглашение вступило в законную силу после утверждения судом и будет действовать до полного исполнения обязательств.
Напомним, водный комплекс «Акватория» во Владивостоке, где в августе 2024 года произошло частичное обрушение потолка, устранил выявленные ранее почти 50 нарушений в сфере пожарной и промышленной безопасности. Это подтвердили повторные проверки прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора.