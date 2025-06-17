Подрядчик выплатит комплексу «Акватория» во Владивостоке 1,4 млн рублей по решению суда

Напомним, водный комплекс «Акватория» во Владивостоке, где в августе 2024 года произошло частичное обрушение потолка, устранил выявленные ранее почти 50 нарушений в сфере пожарной и промышленной безопасности. Это подтвердили повторные проверки прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора.