Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчик выплатит комплексу «Акватория» во Владивостоке 1,4 млн рублей по решению суда

Ущерб был оценён почти в 5 млн рублей, но стороны нашли компромисс.

Источник: PrimaMedia.ru

Арбитражный суд Приморья утвердил мировое соглашение между ООО «Акватория» и индивидуальным предпринимателем М. А. Абубекировым по делу о компенсации ущерба, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.

ООО «Акватория» требовало взыскать почти 4,9 млн рублей за ущерб, причинённый обрушением потолка типа «Cubica» в водном комплексе. По версии истца, конструкции рухнули 1 августа 2024 года из-за нарушений при монтаже.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. В рамках договорённостей ИП Абубекиров обязался компенсировать 1 410 000 рублей в счёт возмещения ущерба до 30 ноября 2025 года. Оставшиеся требования компания отозвала.

Соглашение вступило в законную силу после утверждения судом и будет действовать до полного исполнения обязательств.

Напомним, водный комплекс «Акватория» во Владивостоке, где в августе 2024 года произошло частичное обрушение потолка, устранил выявленные ранее почти 50 нарушений в сфере пожарной и промышленной безопасности. Это подтвердили повторные проверки прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора.