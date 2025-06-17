Плату за воду могут увеличить для части волгоградцев вдвое

Минстрой РФ предлагает вдвое увеличить плату за воду для волгоградцев, которые до сих пор не установили приборы учета этого ресурса.
Для тех, кто продолжает платить по нормативу, коэффициент будет увеличен с 1,5 до трех, если инициатива министерства будет поддержана. В Минстрое считают, что такие меры заставят-таки россиян ответственно относиться к потреблению воды.
Установить счетчики собственники жилья должны были еще в 2019 году — об этом говорится в законе «Об энергосбережении». Однако на 2024 год, по данным Росстата, в целом по стране приборы учета холодной воды установлены в 84% жилья, горячей воды — в 87%.