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В новый завод по производству сладостей в Ленобласти инвестируют 1,3 млрд рублей

До 2028 года в Ленинградской области откроется новое кондитерское предприятие, рассчитанное на возврат вложенных средств в сроки от 5 до 7 лет.

Проект реализует известная российская компания АО «Кондитерское объединение “Любимый край”, специализирующаяся на производстве печенья и пряников. Новое предприятие получит имя “Фабрика 2.0” и займётся выпуском широкого ассортимента продукции, включая детский ассортимент, такие как мармелад, вафельные изделия и различные виды печенья. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 1,3 миллиарда рублей, сообщает портал РБК Петербург.

Местоположение будущего завода определено в промышленной зоне Ломоносовского района, недалеко от посёлка Горелово, где будет создано около ста рабочих мест.

Стоит отметить, что в указанной местности уже располагается действующая производственная площадка объединения «Любимый край», производящая более 24 тысяч тонн изделий в год, включая популярную продукцию под брендами «Хватай-ка», «Посиделкино», «Штучки» и другие.