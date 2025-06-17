В новый завод по производству сладостей в Ленобласти инвестируют 1,3 млрд рублей

Проект реализует известная российская компания АО «Кондитерское объединение “Любимый край”, специализирующаяся на производстве печенья и пряников. Новое предприятие получит имя “Фабрика 2.0” и займётся выпуском широкого ассортимента продукции, включая детский ассортимент, такие как мармелад, вафельные изделия и различные виды печенья. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 1,3 миллиарда рублей, сообщает портал РБК Петербург.
Местоположение будущего завода определено в промышленной зоне Ломоносовского района, недалеко от посёлка Горелово, где будет создано около ста рабочих мест.
Стоит отметить, что в указанной местности уже располагается действующая производственная площадка объединения «Любимый край», производящая более 24 тысяч тонн изделий в год, включая популярную продукцию под брендами «Хватай-ка», «Посиделкино», «Штучки» и другие.