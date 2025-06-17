Дмитриев оценил ущерб США от антироссийских санкций

Дмитриев заявил, что антироссийские санкции стоили США 300 миллиардов долларов.
Ущерб для экономики США от антироссийских санкций составил порядка 300 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Поскольку [президент США] Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость [экс-глава США Джо] Байдена», — написал Дмитриев на странице в соцсети Х. Так он ответил на пост иностранного журналиста, который напомнил о его февральской оценке потерь для американской экономики.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что получил от президента США Дональда Трампа «относительно положительный» сигнал по поводу рассмотрения законопроекта о введении новых санкций против России. По словам Макрона, он поинтересовался у Трампа, допустит ли тот продвижение соответствующей инициативы в американском сенате.
При этом сам глава США заявлял, что санкционные меры, которые Штаты вводят в отношении других государств, приводят к значительным расходам для американского бюджета, достигающим миллиардных сумм. По словам Трампа, введение санкций представляет собой более сложную процедуру, чем простая подпись соответствующих документов.