Дмитриев оценил ущерб США от антироссийских санкций

«Поскольку [президент США] Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость [экс-глава США Джо] Байдена», — написал Дмитриев на странице в соцсети Х. Так он ответил на пост иностранного журналиста, который напомнил о его февральской оценке потерь для американской экономики.