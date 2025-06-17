Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.
В сообщении сказано, что с 17 июня Нацбанк выпустит в обращение новые памятные двухрублевые монеты серии «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі»: «Дызель-цягнік», «Электрацягнік», а также «Цеплавоз», «Электравоз», «Паравоз».
В финансовом учреждении отметили, что диаметр монет будет 23,50 миллиметра. Они изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), а также из стали, которая покрыта медью и никелем (середина монеты). Масса двухрублевой монеты окажется 5,81 грамма, а тираж — 25 000 штук каждого наименования.
«Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, выступающий по окружности», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.
Сообщается, что боковая поверхность монет с повторяющейся надписью Беларусь, а также годом чеканки — 2025 и элементами национального орнамента.
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