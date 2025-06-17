Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси

В финансовом учреждении отметили, что диаметр монет будет 23,50 миллиметра. Они изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), а также из стали, которая покрыта медью и никелем (середина монеты). Масса двухрублевой монеты окажется 5,81 грамма, а тираж — 25 000 штук каждого наименования.