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Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси

Нацбанк показал новую двухрублевую монету в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк заявил про выпуск новой двухрублевой монеты в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.

В сообщении сказано, что с 17 июня Нацбанк выпустит в обращение новые памятные двухрублевые монеты серии «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі»: «Дызель-цягнік», «Электрацягнік», а также «Цеплавоз», «Электравоз», «Паравоз».

В финансовом учреждении отметили, что диаметр монет будет 23,50 миллиметра. Они изготовлены из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), а также из стали, которая покрыта медью и никелем (середина монеты). Масса двухрублевой монеты окажется 5,81 грамма, а тираж — 25 000 штук каждого наименования.

«Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, выступающий по окружности», — уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Сообщается, что боковая поверхность монет с повторяющейся надписью Беларусь, а также годом чеканки — 2025 и элементами национального орнамента.

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