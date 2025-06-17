В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Работы проведут в карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском. Они запланированы с 13:00 до 17:00.
Кроме того, в Новороссийске проведут учения со стрельбами. Тренировочные мероприятия запланированы с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги.
Запрещены любые виды подводных работ, водолазные спуски, в том числе с берега.