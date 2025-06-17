В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе

Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги.