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В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе

Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске проведут взрывные работы на цементном заводе 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы проведут в карьере цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском. Они запланированы с 13:00 до 17:00.

Кроме того, в Новороссийске проведут учения со стрельбами. Тренировочные мероприятия запланированы с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

«Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Во время учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат госрегистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги.

Запрещены любые виды подводных работ, водолазные спуски, в том числе с берега.