«Поскольку президент США Дональд Трамп признаёт, что американские компании понесли убытки из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом ранее: 300 миллиардов долларов — это ошибка бывшего президента США Джо Байдена», — отметил Кирилл Дмитриев в ответ на пост иностранного журналиста с оценкой ущерба для экономики США от антироссийских санкций, которая была сделана Дмитриевым в феврале текущего года.