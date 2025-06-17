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Дмитриев: антироссийские санкции обошлись США в $300 млрд

Глава РФПИ оценил в 300 млрд долларов ущерб для экономики Штатов от антироссийских санкций.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, заявил, что ущерб для экономики Соединённых Штатов Америки от санкций против России составляет 300 миллиардов долларов. Об этом он написал в соцсетях.

«Поскольку президент США Дональд Трамп признаёт, что американские компании понесли убытки из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом ранее: 300 миллиардов долларов — это ошибка бывшего президента США Джо Байдена», — отметил Кирилл Дмитриев в ответ на пост иностранного журналиста с оценкой ущерба для экономики США от антироссийских санкций, которая была сделана Дмитриевым в феврале текущего года.

Ранее Трамп на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе заявил, что не хочет ужесточать антироссийские санкции в надежде на достижение соглашения по украинскому конфликту.