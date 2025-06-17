Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ПМЭФ-2025 в Петербурге проведут бизнес-диалог Россия-Евросоюз

Также пройдут обсуждения со странами Африки и Ближнего Востока.

В Северной столице проведут бизнес-диалог Россия-Евросоюз в рамках ежегодной экономической конференции.

В период с 18 по 21 июня в городе на Неве пройдет Петербургский международный экономический форум. Его главной темой в этом году стали «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Само мероприятие посетят 20 тысяч участников из 140 стран и территорий.

В официальном журнале форума рассказывается о бизнес-диалогах, которые будут проведены в «Экспофоруме». Среди них есть беседа со странами СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Евросоюза.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ПМЭФ важнейшей международной площадкой, направленной на развитие многополярного мира.