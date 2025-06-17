В России подскочат цены на электроэнергию

Минэнерго оценило рост цен на энергию из-за индексации газа.
Цены на электроэнергию в России могут вырасти до 3% ежегодно из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%. Об этом сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, стоимость тепла увеличится на 1,2% в год, а платежи за электроэнергию для потребителей возрастут на 40−45 миллиардов рублей.
«Планируемая индексация цен на газ для промышленности на 10% дважды в год может привести к росту цен на электроэнергию до 3%, а на тепло — до 1,2% ежегодно… Это увеличит платежи за электроэнергию на 40−45 миллиардов рублей в год…», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минэнерго.
В качестве обоснования инициативы «Газпром» предложил ввести сезонный коэффициент 1,1 к тарифам в первом и четвертом кварталах. Это, по мнению компании, позволит компенсировать финансовые потери от снижения экспорта и затрат, связанных с хранением газа. Минэнерго поддержало идею, однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не сформировала свою официальную позицию.
Совет производителей энергии отмечает, что фактический рост тарифов может оказаться выше прогнозируемого Минэнерго, а теплоснабжающие организации рискуют столкнуться с более существенными финансовыми трудностями. В частности, представители Совета предупреждают: с 2026 года тарифы на тепло для населения могут дополнительно увеличиться сразу на 20%.
Промышленные предприятия выступают против инициативы и призывают «Газпром» оптимизировать собственные расходы вместо того, чтобы перекладывать их на бизнес. По их мнению, сближение внутренних цен на газ с экспортными расценивается как фактор, ослабляющий конкурентоспособность российских производителей на мировых рынках.
Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина сообщила, что с 1 июля в России ожидается увеличение ежемесячных расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 12%. Размер повышения тарифов будет различаться в зависимости от региона и составит от 8,6% до 21,1%, пишет 360.ru. В большинстве субъектов рост платежей превысит 10%. Исключение составят Республика Алтай, Чеченская Республика, Амурская область, а также ряд северных территорий, где увеличение окажется менее значительным.