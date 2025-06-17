В России подскочат цены на электроэнергию

Цены на электроэнергию в России могут вырасти до 3% ежегодно из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%. Об этом сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, стоимость тепла увеличится на 1,2% в год, а платежи за электроэнергию для потребителей возрастут на 40−45 миллиардов рублей.