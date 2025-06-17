В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

Второе место занимает вакансия бетонщика-монолитчика. Специалисту готовы платить от 138 тысяч до 173 тысяч рублей. Работодатель предоставит жилье, питание, спецодежду, обучение и оформит по трудовому кодексу в первый день. Сотрудник будет трудиться по графику 6/1. Опыт от него не требуется. Специалисту доступна программа адаптации и наставничества.