В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Больше всего в краевом центре готовы платить мастеру по ремонту и обслуживанию систем кондиционирования. Специалисту предлагают от 150 тысяч рублей. От сотрудника требуют опыт, ответственность и умение работать по техническому заданию. Мастер будет заниматься обслуживанием и ремонтом бытовых и промышленных кондиционеров. Работодатель предоставит стабильные выплаты, спецодежду, машину и компенсирует ГСМ.
Второе место занимает вакансия бетонщика-монолитчика. Специалисту готовы платить от 138 тысяч до 173 тысяч рублей. Работодатель предоставит жилье, питание, спецодежду, обучение и оформит по трудовому кодексу в первый день. Сотрудник будет трудиться по графику 6/1. Опыт от него не требуется. Специалисту доступна программа адаптации и наставничества.
На третьем месте находится вакансия менеджера по продажам. Специалисту предлагают зарплату в 130 тысяч рублей. На такое предложение могут откликнуться студенты и соискатели без опыта. В обязанности входят активные продажи, консультации и участие в промо-мероприятиях. Сотруднику доступен гибкий график, обучение и карьерный рост.
В число лучших вакансий июня вошли предложения по работе в ритейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, здравоохранении и IT.