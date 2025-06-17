Цены на нефть могут взлететь до 120 долларов за баррель

Казахстанский экономист Андрей Чеботарев приводит данные, которые добавляют сложности в общую картину. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по ограничению нефтедобычи, в мае увеличили производство на 200 000 баррелей в сутки — до 35,73 млн б/с. Однако это на 50 000 б/с ниже плана, что следует из отчета ОПЕК. Страны-участницы из числа ОПЕК нарастили добычу на 205 000 б/с в основном за счет Саудовской Аравии (+177 000 б/с). Прогнозы роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах ОПЕК сохранила на уровне 1,3 млн б/с.