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Politico: лидеры G7 обсудят санкции против России без Трампа

Лидеры стран Группы семи в рамках саммита планируют обсудить ужесточение санкций в отношении РФ.

Источник: Аргументы и факты

Главы государств, входящих в G7, обсудят вопрос о санкциях в отношении России 17 июня. На встрече не будет присутствовать президент США Дональд Трамп, который досрочно покинул мероприятие. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации отмечается, что оставшиеся лидеры будут сосредоточены на ужесточении санкций против России. Ожидается, что в числе участников встречи будет присутствовать Владимир Зеленский.

Politico отмечает, что ранее Трамп дал понять, что не поддержит введение новых мер. Он заявил, что санкции «дорого обходятся», и европейцы должны взять инициативу на себя. ЕС и Великобритания выступают за более согласованные действия в этом вопросе.

Трамп пока не соглашается на новые меры, включая предложение ЕС о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, добавляет издание.

Ранее иностранные СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон получил от президента США Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта об антироссийских санкциях.