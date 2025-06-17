Politico: лидеры G7 обсудят санкции против России без Трампа

Главы государств, входящих в G7, обсудят вопрос о санкциях в отношении России 17 июня. На встрече не будет присутствовать президент США Дональд Трамп, который досрочно покинул мероприятие. Об этом сообщает издание Politico.
В публикации отмечается, что оставшиеся лидеры будут сосредоточены на ужесточении санкций против России. Ожидается, что в числе участников встречи будет присутствовать Владимир Зеленский.
Politico отмечает, что ранее Трамп дал понять, что не поддержит введение новых мер. Он заявил, что санкции «дорого обходятся», и европейцы должны взять инициативу на себя. ЕС и Великобритания выступают за более согласованные действия в этом вопросе.
Трамп пока не соглашается на новые меры, включая предложение ЕС о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, добавляет издание.
Ранее иностранные СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон получил от президента США Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта об антироссийских санкциях.