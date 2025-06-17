В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт

Еще один перспективный проект — линия метро в город Новый Ташкент. Она будет начинаться от станции метро «Дустлик» и доходить до нового административного центра. Протяженность маршрута составит 21 километр, он будет включать 9 станций. Ожидается, что эта линия сможет обслуживать до 230 тысяч пассажиров в сутки.