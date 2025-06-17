Рост цен продолжается: инфляция усилилась в 16 регионах Казахстана

Годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2025 года составила 11,3%, ускорившись по сравнению с апрелем (10,7%), сообщается в официальной статистике Нацбанка. Рост зафиксирован в 16 регионах страны, в 3 — напротив, инфляция замедлилась, в одном регионе уровень остался прежним, передаёт BAQ.KZ.