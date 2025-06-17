Рост цен продолжается: инфляция усилилась в 16 регионах Казахстана

Наибольший уровень инфляции наблюдается в Алматы — 13,0%, что делает мегаполис лидером по росту цен среди всех регионов.
Продовольственные товары подорожали на 9,6% в годовом выражении (в апреле — 8,5%). Максимальный рост этой категории зафиксирован в Акмолинской области (11,4%), а наименьший — в Алматы (8,0%).
Непродовольственные товары подорожали на 9,0% (против 8,9% в апреле). Самый заметный рост цен на эту группу наблюдался в Туркестанской области — 14,2%. Самые низкие темпы зафиксированы в Павлодарской области — 5,4%.
Стоимость платных услуг в мае выросла на 16,0% в годовом выражении. Особенно заметен рост в Алматы — 22,5%, что значительно превышает среднереспубликанский уровень. Для сравнения, в Алматинской области этот показатель составил 11,3%.
Месячная инфляция по стране в мае составила 0,9%.