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В Татарстане инвесторы из ОАЭ построят нефтехимические предприятия

Всего определены три проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) построят нефтехимические предприятия. Финансово-промышленная группа Mawaride Group of Companies планирует запустить несколько инвестиционных проектов.

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, определены три проекта. Два из них будут в области нефтехимической переработки, еще один — в сельском хозяйстве. Под производства рассматриваются территории Сабинского района, ОЭЗ «Алабуги» и Свияжского мультимодального межрегионального логистического центра в Зеленодольском районе.

Ранее сообщалось о том, что Татарстан может стать платформой для привлечения инвестиций из ОАЭ.