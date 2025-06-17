В Татарстане инвесторы из ОАЭ построят нефтехимические предприятия

По словам главы Агентства инвестиционного развития Татарстана Талии Минуллиной, определены три проекта. Два из них будут в области нефтехимической переработки, еще один — в сельском хозяйстве. Под производства рассматриваются территории Сабинского района, ОЭЗ «Алабуги» и Свияжского мультимодального межрегионального логистического центра в Зеленодольском районе.