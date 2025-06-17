Самару и Киров свяжет новый автобусный маршрут с 25 июня

В сторону Самары автобусы будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям, а из Самары в сторону Кирова пассажиры смогут уехать по четвергам, субботам и понедельникам. Маршрут пройдет через Котельнич, Яранск, Йошкар Олу и Казань.