Самару и Киров свяжет новый автобусный маршрут с 25 июня

В Самару запустят новый автобусный маршрут № 9270 из Кирова. Он начнет работать с 25 июня. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Кировской области.
«Рейс будет обслуживать областное предприятие “КировПассажирАвтоТранс”. В пути придется провести 14 часов, а полная стоимость поездки обойдется в 3500 рублей», — написали в посте.
В сторону Самары автобусы будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям, а из Самары в сторону Кирова пассажиры смогут уехать по четвергам, субботам и понедельникам. Маршрут пройдет через Котельнич, Яранск, Йошкар Олу и Казань.
Время отправления в обе стороны в 22:50 по самарскому времени. Напомним, новый двухэтажный поезд Самара — Кисловодск запустят с 24 июля.