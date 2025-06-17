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Самару и Киров свяжет новый автобусный маршрут с 25 июня

Между Кировом и Самарой начнут ходить автобусы, стоимость проезда составит 3500 рублей.

Источник: соцсети

В Самару запустят новый автобусный маршрут № 9270 из Кирова. Он начнет работать с 25 июня. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Кировской области.

«Рейс будет обслуживать областное предприятие “КировПассажирАвтоТранс”. В пути придется провести 14 часов, а полная стоимость поездки обойдется в 3500 рублей», — написали в посте.

В сторону Самары автобусы будут ходить по средам, пятницам и воскресеньям, а из Самары в сторону Кирова пассажиры смогут уехать по четвергам, субботам и понедельникам. Маршрут пройдет через Котельнич, Яранск, Йошкар Олу и Казань.

Время отправления в обе стороны в 22:50 по самарскому времени. Напомним, новый двухэтажный поезд Самара — Кисловодск запустят с 24 июля.