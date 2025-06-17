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Таксисты Татарстана взвинтили цены во время сбоя Интернета

Даже короткие поездки обходились почти в 600 рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Татарстане наблюдался резкий рост цен на услуги такси. Утром 17 июня пассажирам пришлось платить в два раза больше обычного.

По словам пользователей, даже самые короткие поездки в семь минут обходятся в 545 рублей по самому минимальному тарифу. «Эконом» обойдётся в 600 рублей, а более высокие тарифы требуют не менее 745 рублей.

Стоит отметить, что повышение цен наблюдалось в часы замедления мобильного Интернета. Утром 17 июня жителей Татарстана предупредили о введении режима беспилотной опасности и временном ограничении работы Сети.

В настоящее время чрезвычайный режим отменён.