Круглосуточные автобусы будут работать в Сочи с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Так, автобусный маршрут № 105А будет работать круглосуточно до конца сентября. Транспорт связывает аэропорт и железнодорожный вокзал Сочи.
С 1 июня и до конца сентября на курорте продлили режим работы автобусов на линии. Транспорт общего пользования на ряде основных маршрутов в городском сообщении работает до 23:00. Автобусы в направлении Сочи — Адлер курсируют до 00:00.
«Летом нагрузка на транспортную инфраструктуру Сочи с каждой неделей растет. Пик придется традиционно на июль и август. Совместную работу всех предприятий и объектов координируем на совещаниях летнего штаба», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
В Сочи уделят особое внимание мерам безопасности и борьбе с хаотичной парковкой.
«Также поручил городским дорожникам по мере изменения турпотока актуализировать режимы работы светофоров, чтобы движение шло свободно, насколько это возможно», — добавил мэр Сочи.
Напомним, на Сочи обрушились сильные дожди. Прошедшей ночью больше всего осадков выпало в Лазаревском районе. Из-за ливней частично подтапливало отдельные участки дорог в низинах. Вода ушла самотеком.
Локальная нештатная ситуация произошла на сетях водоснабжения на улице Виноградной. В настоящее время работы завершены.
Из-за сошедшего селя в Туапсинском районе произошла задержка поездов.
«Сейчас график поездов восстановлен. Городской общественный транспорт работает штатно», — сообщили в администрации Сочи.