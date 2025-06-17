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Круглосуточные автобусы будут работать в Сочи с 1 июля

В Сочи продлили режим работы автобусов на летний сезон.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Круглосуточные автобусы будут работать в Сочи с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Так, автобусный маршрут № 105А будет работать круглосуточно до конца сентября. Транспорт связывает аэропорт и железнодорожный вокзал Сочи.

С 1 июня и до конца сентября на курорте продлили режим работы автобусов на линии. Транспорт общего пользования на ряде основных маршрутов в городском сообщении работает до 23:00. Автобусы в направлении Сочи — Адлер курсируют до 00:00.

«Летом нагрузка на транспортную инфраструктуру Сочи с каждой неделей растет. Пик придется традиционно на июль и август. Совместную работу всех предприятий и объектов координируем на совещаниях летнего штаба», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

В Сочи уделят особое внимание мерам безопасности и борьбе с хаотичной парковкой.

«Также поручил городским дорожникам по мере изменения турпотока актуализировать режимы работы светофоров, чтобы движение шло свободно, насколько это возможно», — добавил мэр Сочи.

Напомним, на Сочи обрушились сильные дожди. Прошедшей ночью больше всего осадков выпало в Лазаревском районе. Из-за ливней частично подтапливало отдельные участки дорог в низинах. Вода ушла самотеком.

Локальная нештатная ситуация произошла на сетях водоснабжения на улице Виноградной. В настоящее время работы завершены.

Из-за сошедшего селя в Туапсинском районе произошла задержка поездов.

«Сейчас график поездов восстановлен. Городской общественный транспорт работает штатно», — сообщили в администрации Сочи.