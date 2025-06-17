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УФАС возбудил дело по незаконной рекламе шавермы в Перми

Торговая точка в рекламном баннере назвала себя «Лучшей шавермой».

Источник: ФАС

Пермское УФАС усмотрело нарушение закона в рекламе торговой точки на ул. Революции, 50 в Перми. На фасаде здания указали, что здесь находится «Лучшая шаверма».

В ведомстве пояснили, что закон запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один» без указания конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение.

«В рекламе торговой точки отсутствовало указание на критерий, по которому производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения», — пояснили в краевой антимонопольной службе.

Пермский УФАС в отношении рекламодателя возбудил дело по признакам нарушения закона о рекламе.

По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании на ул. Революции, 50 находится кафе быстрого питания «Та самая шаурма».