УФАС возбудил дело по незаконной рекламе шавермы в Перми

Пермское УФАС усмотрело нарушение закона в рекламе торговой точки на ул. Революции, 50 в Перми. На фасаде здания указали, что здесь находится «Лучшая шаверма».
В ведомстве пояснили, что закон запрещает использовать в рекламе слова «лучший», «первый», «номер один» без указания конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение.
«В рекламе торговой точки отсутствовало указание на критерий, по которому производилось сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения», — пояснили в краевой антимонопольной службе.
Пермский УФАС в отношении рекламодателя возбудил дело по признакам нарушения закона о рекламе.
По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании на ул. Революции, 50 находится кафе быстрого питания «Та самая шаурма».