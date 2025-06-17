Экспорт медицинских услуг Беларуси за январь-апрель вырос на 15%

Что касается цен на медицинские услуги, то по сравнению с европейскими странами они гораздо ниже. Так, цены на услуги в области травматологии и ортопедии в среднем ниже на 62%, на услуги в области кардиологии — в среднем на 48%. Также в среднем на 48% ниже стоимость услуг в области нейрологии и нейрохирургии, а услуги по лечению онкологических заболеваний в Беларуси в среднем ниже на 44%.