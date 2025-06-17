Экспорт медицинских услуг Беларуси за январь-апрель вырос на 15%

За январь-апрель 2025 года экспорт услуг в области здравоохранения, оказываемых юридическими лицами государственной и негосударственной формы собственности, составило 14,38 миллиона долларов, за аналогичный период прошлого года эта сумма была 12 миллионов долларов. Темп роста экспорта медицинских услуг в целом по стране составляет 115%
За январь-апрель 2025 года медицинская помощь была оказана организациями всех форм собственности республики гражданам из 137 стран мира.
По данным Бедушевского, в 2024 году экспорт услуг в области здравоохранения составил 43,1 миллиона долларов, в 2023-м — 38,6 млн. Темпы роста экспорта медицинских услуг в целом по стране составил за прошлый год 111,6%.
Медицинские услуги были оказаны иностранным гражданам из 159 стран мира, в 2023 году это было 150 стран. Количество иностранных граждан, получивших медпомощь в государственных организациях здравоохранения Беларуси, за январь-декабрь 2024 года составил 161 223 человека, в 2023 году было 134 248 человек, то есть увеличение в целом составляет 20%.
Востребованные услуги
Среди наиболее востребованных медицинских услуг — это, конечно же, трансплантация, услуги в области онкологии, кардиологические и кардио-хирургические услуги, услуги в области нейрологии и нейрохирургии (как детская, так и взрослая), стоматологические услуги.
Что касается цен на медицинские услуги, то по сравнению с европейскими странами они гораздо ниже. Так, цены на услуги в области травматологии и ортопедии в среднем ниже на 62%, на услуги в области кардиологии — в среднем на 48%. Также в среднем на 48% ниже стоимость услуг в области нейрологии и нейрохирургии, а услуги по лечению онкологических заболеваний в Беларуси в среднем ниже на 44%.
Это делает медицину Беларуси очень привлекательной для въездного туризма.