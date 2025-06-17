Мощность зеленой энергетики в Казахстане выросла в 17 раз

Динамичный рост является результатом целенаправленной государственной политики по построению чистой, стабильной и экономически эффективной энергосистемы. С 2018 года в стране действует прозрачный аукционный механизм, который привлек около 260 компаний из 13 стран мира. Это позволило не только нарастить мощности, но и значительно снизить тарифы на «зеленую» электроэнергию: на ветровые станции — почти в 2 раза, на солнечные — в 2,5 раза. Для инвесторов созданы одни из самых привлекательных условий в регионе, включая 20-летние контракты на покупку электроэнергии, индексацию тарифов и инвестиционные преференции.