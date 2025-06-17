Кубанское УФАС возбудило дело против логистического центра сети «Светофор»

По версии антимонопольного органа, в договоре поставки с одним из поставщиков был установлен неограниченный срок оплаты за продовольственные товары, что противоречит п. 3 ч. 7 ст. 9 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Кроме того, данные условия фактически исполнялись.
В 2024 году за аналогичное нарушение УФАС оштрафовало ООО «Парус» на 1 млн руб., штраф был оплачен полностью.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в магазинах торговой сети «Светофор», расположенных на территории Краснодарского края и Адыгеи, в ходе проверок, проведенных с 21 апреля по 12 мая, сотрудники Россельхознадзора изъяли более 4 т продукции животного происхождения, включая мясо, молочную и рыбную продукцию, а также свыше 4,4 тыс. куриных яиц. Нарушения были зафиксированы на 65 торговых площадках.