Кубанское УФАС возбудило дело против логистического центра сети «Светофор»

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в магазинах торговой сети «Светофор», расположенных на территории Краснодарского края и Адыгеи, в ходе проверок, проведенных с 21 апреля по 12 мая, сотрудники Россельхознадзора изъяли более 4 т продукции животного происхождения, включая мясо, молочную и рыбную продукцию, а также свыше 4,4 тыс. куриных яиц. Нарушения были зафиксированы на 65 торговых площадках.