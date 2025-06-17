Нацбанк: белорусы неохотно пользуются платежными кольцами

По ее словам, в Нацбанке позитивно относятся к тому, что жители страны начали активно пользоваться карточками.
Что же касается платежных колец и браслетов, то ими пользуются неохотно. Причем браслеты и кольца — фактически тоже самое, что и карточки, только в другой форме.
Тот же самый чип вставляется в платежный браслет… Почему для клиентов они не интересны, я не могу вам сказать.
Она предположила, что такие кольца и браслеты, возможно, более распространены как опции для VIP-клиентов.
Изменение правил
Антонович также сообщила, что с 19 июня вступят в силу новшества в правилах использовать платежных инструментов.
Например, банки должны будут предупреждать пользователей, что они переходят из онлайн-сервиса банка в сервис партнера. В частности, это вызвано обращениями, которые поступали в Нацбанк.
То есть норму вводят, чтобы при различных спорных ситуациях не было никаких вопросов или претензий к банку.
С переходом в программно-техническую инфраструктуру партнера… банк уведомляет клиента, что клиент покидает платежное программное приложение, то есть, например, интернет-банк.
Что такое платежный инструмент
Антонович пояснила, что правила касаются именно платежных инструментов. Можно выделить три их вида.
К примеру, это приложение самого банка. Другой вид — мобильное приложение третьей стороны.
Либо это может быть инструмент доступа к электронным деньгам. В частности, сейчас в стране популярно приложение оплаты через QR-коды.
Онлайн-платежи растут
Также представитель Нацбанка отметила, что объем платежей через онлайн-сервисы растет с 2019—2020 года. В том числе это происходило на фоне пандемии.
Сейчас это может быть связано с развитием маркетплейсов, служб доставки и других близких к ним сегментов.