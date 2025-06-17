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Нацбанк: белорусы неохотно пользуются платежными кольцами

МИНСК, 17 июн — Sputnik. В плане выбора средств платежей граждане довольно консервативны, заявила журналистам начальник Управления электронных платежных инструментов Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси Ольга Антонович, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, в Нацбанке позитивно относятся к тому, что жители страны начали активно пользоваться карточками.

Что же касается платежных колец и браслетов, то ими пользуются неохотно. Причем браслеты и кольца — фактически тоже самое, что и карточки, только в другой форме.

Тот же самый чип вставляется в платежный браслет… Почему для клиентов они не интересны, я не могу вам сказать.

отметила представитель Нацбанка

Она предположила, что такие кольца и браслеты, возможно, более распространены как опции для VIP-клиентов.

Изменение правил

Антонович также сообщила, что с 19 июня вступят в силу новшества в правилах использовать платежных инструментов.

Например, банки должны будут предупреждать пользователей, что они переходят из онлайн-сервиса банка в сервис партнера. В частности, это вызвано обращениями, которые поступали в Нацбанк.

То есть норму вводят, чтобы при различных спорных ситуациях не было никаких вопросов или претензий к банку.

С переходом в программно-техническую инфраструктуру партнера… банк уведомляет клиента, что клиент покидает платежное программное приложение, то есть, например, интернет-банк.

объяснила Антонович

Что такое платежный инструмент

Антонович пояснила, что правила касаются именно платежных инструментов. Можно выделить три их вида.

К примеру, это приложение самого банка. Другой вид — мобильное приложение третьей стороны.

Либо это может быть инструмент доступа к электронным деньгам. В частности, сейчас в стране популярно приложение оплаты через QR-коды.

Онлайн-платежи растут

Также представитель Нацбанка отметила, что объем платежей через онлайн-сервисы растет с 2019—2020 года. В том числе это происходило на фоне пандемии.

Сейчас это может быть связано с развитием маркетплейсов, служб доставки и других близких к ним сегментов.