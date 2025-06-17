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В Перми могут построить жилые дома на месте гаражей у экстрим-парка

Там разрешено строить дома высотой до 25 этажей.

Источник: Аргументы и факты

Пространство с гаражами возле экстрим-парка в Перми могут застроить жилыми домами, сообщает «Новый компаньон».

Как рассказывает издание, проект комплексного развития территории с нежилыми зданиями был подготовлен властями региона. Застройку планируется провести на участке площадью 3,88 гектара, ограниченный улицами Плеханова и Екатерининской, а также железнодорожными путями и экстрим-парком.

Реализовать новый жилой комплекс будет необходимо за 10 лет. Отсчёт начнётся с момента заключения договора с подрядчиком. Выбрать компанию-застройщика планируется путём торгов.

По данным «Нового компаньона», на указанной территории располагается 151 участок, застроенный гаражами, овощными ямами, стоянками и дорогами. Всего в перечень вошли 592 объекта — их будет необходимо изъять под снос.

На месте строений подрядчику будет разрешено возвести жилые дома высотой до 25 этажей, восьмиэтажные дома и территории общего пользования. Застройщику также необходимо обустроить уличную сеть и парковки для транспорта.