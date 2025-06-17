В Перми могут построить жилые дома на месте гаражей у экстрим-парка

Как рассказывает издание, проект комплексного развития территории с нежилыми зданиями был подготовлен властями региона. Застройку планируется провести на участке площадью 3,88 гектара, ограниченный улицами Плеханова и Екатерининской, а также железнодорожными путями и экстрим-парком.