В Перми могут построить жилые дома на месте гаражей у экстрим-парка

Пространство с гаражами возле экстрим-парка в Перми могут застроить жилыми домами, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, проект комплексного развития территории с нежилыми зданиями был подготовлен властями региона. Застройку планируется провести на участке площадью 3,88 гектара, ограниченный улицами Плеханова и Екатерининской, а также железнодорожными путями и экстрим-парком.
Реализовать новый жилой комплекс будет необходимо за 10 лет. Отсчёт начнётся с момента заключения договора с подрядчиком. Выбрать компанию-застройщика планируется путём торгов.
По данным «Нового компаньона», на указанной территории располагается 151 участок, застроенный гаражами, овощными ямами, стоянками и дорогами. Всего в перечень вошли 592 объекта — их будет необходимо изъять под снос.
На месте строений подрядчику будет разрешено возвести жилые дома высотой до 25 этажей, восьмиэтажные дома и территории общего пользования. Застройщику также необходимо обустроить уличную сеть и парковки для транспорта.