Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 10,8%

Более половины — 64,9% в общем объеме денежных доходов занимает оплата труда. Также доходы белорусов состоят из: пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению на 22,3%, доходов от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит — 7,5%, доходов от собственности и других доходов — 5,3%.