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Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 10,8%

Белстат сказал, что доходы белорусов выросли почти на 11%

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились, сообщили в Белстате.

Так, за период январь-апрель 2025-го рост реальных доходов белорусов составил 10,8% к прошлогоднему уровню.

Более половины — 64,9% в общем объеме денежных доходов занимает оплата труда. Также доходы белорусов состоят из: пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению на 22,3%, доходов от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит — 7,5%, доходов от собственности и других доходов — 5,3%.

Напомним, размер реальных располагаемых денежных доходов определяется за вычетом налогов, сборов и взносов и скорректирован на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Еще мы писали, что средняя зарплата выросла в Беларуси и превысила 2613 рублей.

Тем временем Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 17 июня.