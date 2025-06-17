Работодатели Челябинской области могут получить субсидии на рабочие места для сотрудников-инвалидов

Субсидия предназначена для возмещение расходов работодателя на оборудование рабочего места для работников с инвалидностью I и II групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Оформить её можно с начала 2025 года, сумма компенсации может достигать 200 тысяч рублей за одно рабочее место.
Отделение Соцфонда компенсирует работодателям региона расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования, а также на приобретение технических приспособлений, специальной и рабочей мебели. Кроме того, возмещаются траты на монтаж и установку. Также получить субсидию можно за оборудование рабочего места на дому, если это рекомендовано индивидуальной программой реабилитации или абилитации, при условии оформления надомного труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Основное требование для получения компенсации — сотрудник с инвалидностью должен работать не менее девяти месяцев. Срок должен подтверждаться трудовым договором и документами, подтверждающими факт оборудования специального рабочего места. Кроме того, адаптировать рабочие условия можно сразу для группы сотрудников с однотипными нарушениями функций организма.
Заявление о получении субсидии работодатель должен отправить в службу занятости в течение трёх месяцев с даты подписания трудового договора. Проверка сведений проходит в 15-дневный срок.
Если все условия соблюдены, а документы оформлены правильно, то центр занятости направляет их в отделение СФР по Челябинской области. При отсутствии замечаний работодатель включается в реестр, компенсация будет перечислена в течение 10 рабочих дней.
Подробнее о программе можно узнать в специальном разделе на сайте СФР, в Telegram-чате для страхователей или по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (351)214−61−93. Режим работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45, без перерыва.