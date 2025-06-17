Работодатели Челябинской области могут получить субсидии на рабочие места для сотрудников-инвалидов

Отделение Соцфонда компенсирует работодателям региона расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования, а также на приобретение технических приспособлений, специальной и рабочей мебели. Кроме того, возмещаются траты на монтаж и установку. Также получить субсидию можно за оборудование рабочего места на дому, если это рекомендовано индивидуальной программой реабилитации или абилитации, при условии оформления надомного труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ.