Мантуров оценил шансы возвращения Renault после поставок техники Украине

Власти видят недружественные действия Renault и учтут этот момент при рассмотрении вопроса о возможном возвращении французской компании на российский рынок. Об этом в интервью РБК рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
По его словам, в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала АвтоВАЗа и «Автофрамоса» была заложена опция возвращения в течение шести лет. «Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации», — сказал Мантуров.
Он пояснил, что французская компания прервала все цепочки, связанные с кооперационными поставками, и не оказывала никакого содействия АвтоВАЗу. «Компания Renault в целом поставляет технику [Украине], и мы это знаем и видим. А когда уже из таких публичных источников происходят заявления, ну, мы этот критерий точно будем учитывать», — ответил он на сообщения о планах Renault наладить на территории Украины производство беспилотников.
Также Мантуров прокомментировал сообщения о возможном возвращении в Россию японской Toyota и корейской Kia Hyundai: «Я на самом деле не получал никакой информации ни от Hyundai, ни от Toyota. С 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой».
На прошлой неделе радиостанция Franceinfo сообщила, что Renault собирается наладить на территории Украины производство беспилотников. В самой компании заявили, что окончательное решение не принято. Минобороны Франции указывало, что крупный автопроизводитель запустит производство дронов, но не уточняло, о какой именно компании идет речь.
В феврале глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не ждет возобновления сотрудничества с Renault. По его словам, французской компании, если она захочет вернуться к сотрудничеству с российским предприятием, необходимо «оценить объем инвестиций, который сделало и государство, и само предприятие за прошедшее время». Он оценил эти расходы примерно в 112,5 млрд руб.
Renault покинула Россию весной 2022 года. Французский автоконцерн передал долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ». Завод в Москве компания передала правительству столицы. Оставшиеся акции АвтоВАЗа сохранил «Ростех». У Renault есть опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, завод выкупить она не сможет.