Мантуров оценил шансы возвращения Renault после поставок техники Украине

По его словам, в 2022 году при подписании договора о выходе Renault из капитала АвтоВАЗа и «Автофрамоса» была заложена опция возвращения в течение шести лет. «Пока все идет к тому, что они делали и делают для того, чтобы этот опцион не иметь возможности к реализации», — сказал Мантуров.