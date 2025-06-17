На месте Ростовского порта может появиться жилая застройка

«В соответствии со статьей 70 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, учитывая, что грузовой порт находится в частной собственности, правообладатель может обратиться с инициативой о комплексном развитии территорий», — рассказал Григорий Алексеев-Малахов.
Однако, как отметил главный донской архитектор, подобных предложений от собственников порта пока не поступало.
Ранее появилась информация, что компания-застройщик планировала представить администрации Ростова мастер-план и финансовую модель жилого квартала до конца сентября прошлого года.
При этом, перенос мощностей Ростовского порта на левый берег Дона, по словам министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, откладывается на неопределенный срок. Предприятие переедет в промзону «Заречная» в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Соответствующий документ еще не подготовили, однако городской порт и администрация Ростова заключили договоры аренды на земельные участки.