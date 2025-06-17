На месте Ростовского порта может появиться жилая застройка

При этом, перенос мощностей Ростовского порта на левый берег Дона, по словам министра транспорта Ростовской области Алены Беликовой, откладывается на неопределенный срок. Предприятие переедет в промзону «Заречная» в течение двух лет после получения разрешения на строительство. Соответствующий документ еще не подготовили, однако городской порт и администрация Ростова заключили договоры аренды на земельные участки.