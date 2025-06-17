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На границе Казахстана и Китая построят новую объездную дорогу

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. На границе с КНР появится новая объездная дорога на пункте пропуска «Нур Жолы», ее планирует строить бельгийская группа Sarens, сообщили в правительстве. Премьер Казахстана Олжас Бектенов обсудил планы по реализации инвестпроекта с главой Sarens Людо Саренсом.

Источник: Sputnik.kz

Проект предусматривает объездную дорогу протяженностью 3,2 км и шириной 12 метров для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны площадью 81,6 гектара.

Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры. Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.

отметили в правительстве

По словам Олжаса Бектенова, проект очень важен для развития транспортной логистики, торговли и транзитного потенциала Казахстана.

Людо Саренс подчеркнул, что идеей проекта было разгрузить пункт пропуска «Нур Жолы» для туристов и малогабаритных авто, перекинув поток крупногабаритных грузов на специально отведенную для них дорогу.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта по строительству объездной дороги.