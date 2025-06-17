На границе Казахстана и Китая построят новую объездную дорогу

Проект предусматривает объездную дорогу протяженностью 3,2 км и шириной 12 метров для проезда крупногабаритных грузов весом более 100 тонн, а также парковочные зоны площадью 81,6 гектара.
Дополнительно предусмотрено возведение автодорожного моста, установка соответствующей инфраструктуры. Все объекты будут построены за счет частных инвестиций компании, общий объем которых составит порядка $50 млн.
По словам Олжаса Бектенова, проект очень важен для развития транспортной логистики, торговли и транзитного потенциала Казахстана.
Людо Саренс подчеркнул, что идеей проекта было разгрузить пункт пропуска «Нур Жолы» для туристов и малогабаритных авто, перекинув поток крупногабаритных грузов на специально отведенную для них дорогу.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта по строительству объездной дороги.