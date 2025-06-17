На границе Казахстана и Китая построят новую объездную дорогу

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. На границе с КНР появится новая объездная дорога на пункте пропуска «Нур Жолы», ее планирует строить бельгийская группа Sarens, сообщили в правительстве. Премьер Казахстана Олжас Бектенов обсудил планы по реализации инвестпроекта с главой Sarens Людо Саренсом.