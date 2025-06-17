Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Трамп выпустит золотой смартфон T1 и запускает собственный тарифный план

Компания Trump Organization, гендиректором которой является Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, объявила о запуске услуги сотовой связи от нового мобильного оператора Trump Mobile и планируемом выпуске нового телефона, который будет производиться в США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

CBS News пишет со ссылкой на заявление Trump Organization, опубликованное в понедельник, что новый тарифный план, который обойдется в 47,45 доллара в месяц, будет включать неограниченное количество звонков более чем в 100 стран мира, включая те, где расположены военные базы США, а также текстовых сообщений и данных. Кроме того, американцы, которые оформят этот тарифный план, получат доступ к круглосуточной помощи на дороге через Drive America и услугам телемедицины.

Новый тариф будет называться «План 47»: он приурочен к 10-летней годовщине объявления Трампом о первом выдвижении на президентский пост.

Как утверждает издание, он не потребует заключения контракта или проверки кредитоспособности покупателя.

Новый телефон T 1 будет стоить 499 долларов вместе с годовой подпиской на тарифный план от Trump Mobile. Компания заверила, что смартфоны будут производиться в США и поступят в продажу уже в августе.

Это будет устройство золотого цвета с надписью «Сделаем Америку снова великой».

«Телефон Трампа» будет оснащен датчиком отпечатков пальцев и возможностью разблокировки с помощью распознавания лиц. Устройство будет включать 256 гигабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной.

В интервью Fox Business Эрик Трамп сказал, что новый телефон и услуга мобильной связи будут соответствовать политическим планам его отца по стимулированию производства и занятости в США.

По мнению Роберта Вайсмана, сопредседателя группы по защите прав потребителей Public Citizen, новый телефон и услуга сотовой связи Трампа поднимают множество этических вопросов.

Конкурирующие мобильные операторы и производители телефонов могут столкнуться с дилеммой, если у них будет более дешевый телефон или тарифный план, а также если их смартфоны будут изготовлены из деталей иностранного производства.