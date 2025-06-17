CBS: Трамп выпустит золотой смартфон T1 и запускает собственный тарифный план

CBS News пишет со ссылкой на заявление Trump Organization, опубликованное в понедельник, что новый тарифный план, который обойдется в 47,45 доллара в месяц, будет включать неограниченное количество звонков более чем в 100 стран мира, включая те, где расположены военные базы США, а также текстовых сообщений и данных. Кроме того, американцы, которые оформят этот тарифный план, получат доступ к круглосуточной помощи на дороге через Drive America и услугам телемедицины.