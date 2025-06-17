CBS: Трамп выпустит золотой смартфон T1 и запускает собственный тарифный план

CBS News пишет со ссылкой на заявление Trump Organization, опубликованное в понедельник, что новый тарифный план, который обойдется в 47,45 доллара в месяц, будет включать неограниченное количество звонков более чем в 100 стран мира, включая те, где расположены военные базы США, а также текстовых сообщений и данных. Кроме того, американцы, которые оформят этот тарифный план, получат доступ к круглосуточной помощи на дороге через Drive America и услугам телемедицины.
Как утверждает издание, он не потребует заключения контракта или проверки кредитоспособности покупателя.
Новый телефон T 1 будет стоить 499 долларов вместе с годовой подпиской на тарифный план от Trump Mobile. Компания заверила, что смартфоны будут производиться в США и поступят в продажу уже в августе.
«Телефон Трампа» будет оснащен датчиком отпечатков пальцев и возможностью разблокировки с помощью распознавания лиц. Устройство будет включать 256 гигабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной.
В интервью Fox Business Эрик Трамп сказал, что новый телефон и услуга мобильной связи будут соответствовать политическим планам его отца по стимулированию производства и занятости в США.
Конкурирующие мобильные операторы и производители телефонов могут столкнуться с дилеммой, если у них будет более дешевый телефон или тарифный план, а также если их смартфоны будут изготовлены из деталей иностранного производства.