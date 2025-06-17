В Китае начали подделывать новосибирскую муку

«Буквально две недели назад к нам приезжали наш китайские партнеры. Они привезли пачку муки, купленную в Китае. Говорят: “Вот смотрите, ваша пачка муки, очень дешево стоит. Мы считаем, что это подделка. Отдайте на экспертизу в лабораторию”. Упаковка была точно такая же как у нас, один в один, — говорит Олег Поправко. — Наша лаборатория всё проверила — это действительно была поддельная мука. Она была с какими-то добавками. Мы делали пробную выпечку — по всем ключевым показателям отличается. Рынок иностранный, бороться с фальсификатом сложно, особенно удаленно. Мы зарегистрировали свою торговую марку в Китае. Сейчас активно ищем партнеров, которые бы там представляли наши интересы».