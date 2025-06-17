В Китае начали подделывать новосибирскую муку

В магазинах Китая нашли поддельную новосибирскую муку. Об этом сообщил Новосибирский мелькомбинат № 1, который выпускает продукцию под торговой маркой «Беляевская». Это предприятие давно поставляет свою продукцию на азиатские рынки, в том числе в КНР. Появление фальсификата производитель связывает с узнаваемостью своего бренда в Китае.
Первые случаи подделки новосибирской муки в Китае были зарегистрированы в период пандемии, когда комбинат не отправлял туда свою продукцию.
«Когда была пандемия, границы были полностью закрыты. И мы ничего не поставляли в КНР, а наши партнеры, китайцы, говорили о том, что якобы нашей продукцией у них завалены все полки. Конечно, это была не наша мука, а подделка. Никаких запасов муки нашей торговой марки не хватило бы, чтобы “завалить” полки китайских магазинов», — рассказал BFM-Новосибирск коммерческий директор Новосибирского мелькомбината № 1 Олег Поправко.
Поддельную муку в Китае продолжают выявлять. Последний случай произошел в июне текущего года.
«Буквально две недели назад к нам приезжали наш китайские партнеры. Они привезли пачку муки, купленную в Китае. Говорят: “Вот смотрите, ваша пачка муки, очень дешево стоит. Мы считаем, что это подделка. Отдайте на экспертизу в лабораторию”. Упаковка была точно такая же как у нас, один в один, — говорит Олег Поправко. — Наша лаборатория всё проверила — это действительно была поддельная мука. Она была с какими-то добавками. Мы делали пробную выпечку — по всем ключевым показателям отличается. Рынок иностранный, бороться с фальсификатом сложно, особенно удаленно. Мы зарегистрировали свою торговую марку в Китае. Сейчас активно ищем партнеров, которые бы там представляли наши интересы».
На российском рынке случаи подделки муки бывают крайне редко. Эксперты это связывают с невысокой ценой продукта и большим количеством производителей.