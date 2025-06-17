Конкурс на корректировку схемы метро Новосибирска объявлен в третий раз

Это уже третья попытка властей Новосибирска найти подрядчика для корректировки генерального плана метро. Первоначальный конкурс включал уточнение о проектной документации для продления Дзержинской линии и предполагал финансирование в размере 154 миллиона рублей. Однако он был отменен после жалобы от «Ленметрогипротранс», которую антимонопольная служба признала обоснованной. Второй конкурс с бюджетом в 50,3 миллиона рублей не состоялся из-за отсутствия участников.