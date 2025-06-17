Конкурс на корректировку схемы метро Новосибирска объявлен в третий раз

Власти Новосибирска в третий раз пытаются найти подрядчика для внесения изменений в генеральный план развития метрополитена, выделив на эти цели 50,3 миллиона рублей. Информация о предыдущих попытках, предпринятых в мае и марте 2025 года, доступна на портале государственных закупок.
Актуализация генеральной схемы необходима для подготовки проектной документации будущих линий метро. В частности, она потребуется для обновления проекта продления Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до «Молодежной», включая двухпутное соединение с электродепо «Волочаевское».
В документации к закупке указано, что целью является «выполнение работ по внесению изменений в генеральную схему развития Новосибирского метро».
Согласно техническому заданию, подрядчик должен завершить работы в течение 250 календарных дней с момента подписания контракта. В обязанности исполнителя входит разработка предложений по развитию метро, обоснование стоимости инвестиций и сроков строительства, определение целей проектов и выполнение других задач.
Это уже третья попытка властей Новосибирска найти подрядчика для корректировки генерального плана метро. Первоначальный конкурс включал уточнение о проектной документации для продления Дзержинской линии и предполагал финансирование в размере 154 миллиона рублей. Однако он был отменен после жалобы от «Ленметрогипротранс», которую антимонопольная служба признала обоснованной. Второй конкурс с бюджетом в 50,3 миллиона рублей не состоялся из-за отсутствия участников.