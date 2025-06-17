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Терминал Курык на Каспии развивать совместно с Китаем предложил Токаев

АСТАНА, 17 июн — Sputnik. Рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии предложил президент Казахстана.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии.

заявил он на саммите «Центральная Азия — Китай»

По его словам, регион становится ключевым логистическим хабом, который соединяет крупнейшие регионы Азии и Европы.

В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тысяч контейнеров, увеличившись на 12%. На долю Казахстана приходится 85% всех сухопутных перевозок из Китая в Европу.

констатировал казахстанский лидер

Он добавил, что в стране придают «исключительно важное значение» усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ центральноазиатского региона.

Представляя первое звено мегапроекта «Один пояс, один путь», Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами «Западный Китай — Западная Европа», Транскаспийский международный транспортный маршрут и «Север — Юг».

отметил Токаев

Чтобы повысить привлекательность Срединного (Транскаспийского маршрута), в Казахстана модернизируют и оцифровывают порты Каспийского моря, строят грузовые терминалы и налаживают производство транспортных судов, добавил он.

Кроме того, Казахстан готов создать в Актобе грузовой авиахаб для транзита товаров в Евросоюз, заявил президент Токаев.