FT: конфликт на Ближнем Востоке затронул более 150 авиакомпаний

Газета отмечает, что стоимость акций крупных авиакомпаний упала после того, как Израиль атаковал Иран. Сильнее всего пострадали перевозчики в Европе. Более 3 тыс. рейсов были отменены на Ближнем Востоке с начала последней эскалации, пишет газета со ссылкой на сервис Flightradar24. Самолеты летят через Египет и Саудовскую Аравию, облетая воздушное пространство Ирана, Ирака и Сирии.