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5 млн рублей выделили на снос недостроя в Нижнем Новгороде

В суде здание признали самовольной постройкой.

Приволжское таможенное управление выделило почти 5 млн рублей на подготовку к сносу недостроя на ул. Большой Печерской в Нижнем Новгороде. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о строении, которое примыкает к домам №№ 43−43А. В документе значится, что оно было построено в 1997. Пристрой занимает 242,1 «квадрата». В суде здание признали самовольной постройкой.

Недострой расположен рядом с объектами культурного наследия — «Домом Ф. П. Добролюбова-М. И. Углова» и «Домом И. И. Стрегулина». Для его сноса потребуется подготовить серьезный пакет документов.

Деньги на снос здания планируют взять из федерального бюджета.