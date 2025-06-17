В Прикамье ввели в эксплуатацию последний долгострой

Напомним, с 2013 года в ЖК «Триумф» оставались незавершенными три дома. Активная достройка домов возобновилась в 2023 году при поддержке федерального Фонда развития территорий с софинансированием из краевого бюджета. В прошлом году ввели в эксплуатацию дом на ул. Карпинского, 112а, куда переехали 170 человек, а в марте этого года — подъезды № 3 и 4 дома № 110.