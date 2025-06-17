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Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси

Нацбанк сказал о непопулярных в Беларуси кольцах и браслетах.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси назвали непопулярные у белорусов кольца и браслеты, пишет БелТА.

В частности, по словам начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольги Антонович, в Беларуси платежные кольца и браслеты не стали популярными. Специалист обратила внимание на то, что фактически платежные кольца и браслеты являются аналогами банковских карт, но просто в другом формате.

— Тот же самый чип вставляется в кольцо или браслет, и их работа тоже идет по технологии банковских платежных карточек, — заметила она.

Представитель Нацбанка заметила, что белорусам платежные кольца и браслеты неинтересны, возможно, из-за консервативности граждан. Но еще их приобретение стоит дополнительных денег, к чему готовы не все клиенты.

При этом подобная опция на белорусском рынке сохраняется.

Тем временем Белстат сказал, что реальные доходы белорусов выросли на 10,8%.

А еще Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 17 июня.