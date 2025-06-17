Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси

В частности, по словам начальника управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольги Антонович, в Беларуси платежные кольца и браслеты не стали популярными. Специалист обратила внимание на то, что фактически платежные кольца и браслеты являются аналогами банковских карт, но просто в другом формате.