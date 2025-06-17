Почти 100 млрд рублей инвестировал бизнес в экономику Самарской области в первом квартале

Напомним, за 2024 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 568,6 млрд рублей. Это на 45,9 млрд рублей больше, чем в 2023 году. В прошлом году в свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Более трети всего объема инвестиций направлены в обрабатывающие производства. Всего в регионе в различной стадии реализации находятся свыше 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.