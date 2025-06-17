Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области в ближайшие три года при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

По словам главы региона, строительство новых коллективных средств размещения было поддержано решением Министерства экономического развития России. Заявки инвесторов были одобрены по итогам проведения очередного конкурса на предоставление федеральных субсидий.
«Для нас очень ценно, что Минэкономразвития России поддерживает инвесторов, готовых вкладывать в туристическую отрасль. Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей региона, и у самых жителей», — отметил Глеб Никитин.
Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, на строительство новых модульных отелей будет направлено почти 430 млн рублей, из них около 200 млн — средства федерального и областного бюджетов. Планируется, что номерной фонд региона будет увеличен более чем на 120 номеров.
Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев напомнил, что регион участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года. С этого момента создано около 300 номеров.
«Национальный проект “Туризм и гостеприимство” позволяет создавать все новые и новые возможности для развития внутреннего туризма в стране. Поддержка нацпроекта — это вклад в развитие экономики наших муниципалитетов, создание дополнительных рабочих мест и импульс для дальнейшего развития местной инфраструктуры», — подчеркнул министр.
Напомним, с 2025 года средства, выделяемые в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», также направляют на поддержку инвестиционных проектов по строительству капитальных средств размещения. В целом в рамках федеральной программы льготного кредитования с 2021-го по 2030 год в Нижегородской области будет создано свыше 2300 гостиничных номеров. Общая сумма инвестиций бизнеса — 50 млрд рублей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.
В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».