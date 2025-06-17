Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области в ближайшие три года при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

«Для нас очень ценно, что Минэкономразвития России поддерживает инвесторов, готовых вкладывать в туристическую отрасль. Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей региона, и у самых жителей», — отметил Глеб Никитин.