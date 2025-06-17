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В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

Строительство оздоровительного учреждения начнется в феврале 2026 года, а его открытие запланировано на первую половину 2028 года.

В Татарстане у озера Кара-Куль появится новый санаторный комплекс. Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин сообщил, что проект уже находится в стадии проектирования.

Строительство оздоровительного учреждения начнется в феврале 2026 года, а его открытие запланировано на первую половину 2028 года. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей.

Новый санаторий будет соответствовать целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это станет важным шагом в развитии оздоровительного туризма в регионе.