В Балтасинском районе построят санаторий за 2 млрд рублей

В Татарстане у озера Кара-Куль появится новый санаторный комплекс. Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин сообщил, что проект уже находится в стадии проектирования.
Строительство оздоровительного учреждения начнется в феврале 2026 года, а его открытие запланировано на первую половину 2028 года. Общий объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей.
Новый санаторий будет соответствовать целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это станет важным шагом в развитии оздоровительного туризма в регионе.