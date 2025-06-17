В Казани предложили создать кластер по переработке отходов

«Если кандидатура будет поддержана, мы надеемся, что в его предвыборной программе будет создание кластера по переработке вторсырья. Это касается каждого жителя, потому что мы плодим новые площадки мусора. Надеемся, что Раис РТ поддержит наше начинание и мы создадим кластер по переработке вторсырья с региональным оператором. Это будет выгодно, потому что транспортное плечо будет короткое. Это снизит объемы мусора, создаст новые рабочие места, качественно улучшит экологию региона», — подчеркнул глава города.