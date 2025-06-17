Власти рассказали о завершающем этапе проекта по строительству Северного обхода Калининграда

В Калининграде открылся новый участок Северного обхода от Тенистой Аллеи до микрорайона имени Космодемьянского — сегодня, 17 июня, там пошли машины по трем новым мостам, как и планировалось ранее.
О приближении к завершающему этапу масштабного проекта по строительству Северного обхода рассказал зампредседателя правительства региона Александр Рольбинов.
«Работы должны быть завершены полностью к 2028 году, что существенно опережает изначально установленные графики», — сказал чиновник.
Впереди — строительство трех новых путепроводов и запуск подземного пешеходного перехода тоннельного типа.
Завершение всех работ на этой части обхода намечено на декабрь 2026 года: реконструируют 1,573 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск и строят двухуровневую транспортную развязку с проспектом Победы.
Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».