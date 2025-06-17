СМИ: сколько стоит война Израиля против Ирана

Согласно News 18, бюджет Министерства обороны Израиля на 2023 год составил 60 млрд шекелей, на 2024 год он был увеличен до 99 млрд шекелей, а в 2025 году он может достичь 118 млрд шекелей и почти вдвое превысить довоенный показатель. По подсчетам аналитиков, в 2024 году бюджет на «обеспечение безопасности» Израиля составил около 7% ВВП, уступив только аналогичному показателю Украины.