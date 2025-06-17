СМИ: сколько стоит война Израиля против Ирана

Реэм Аминоах, бригадный генерал ЦАХАЛ в отставке, заявил, что война с Ираном обходится Израилю в 725 млн долларов (2,75 млрд шекелей) ежедневно. Ранее Аминоах занимал должности финансового советника начальника Генштаба Армии обороны Израиля, а также главы бюджетного департамента Министерства обороны, пишет News 18.
В этой сумме учтены стоимость боеприпасов, полетов авиации и другие прямые издержки наступления. Как пояснил генерал, общие расходы распределены поровну между наступлением и обороной, а косвенный экономический ущерб (например, снижение ВВП Израиля) и урон, нанесенный гражданскому имуществу, пока не подсчитаны.
The Economist со ссылкой на советника израильского правительства приводит другие цифры: Израиль тратит на войну с Ираном по 300 млн долларов в день. Однако, как подчеркивает издание, эти средства в основном покрывают расходы на авиатопливо и боеприпасы.
Согласно News 18, бюджет Министерства обороны Израиля на 2023 год составил 60 млрд шекелей, на 2024 год он был увеличен до 99 млрд шекелей, а в 2025 году он может достичь 118 млрд шекелей и почти вдвое превысить довоенный показатель. По подсчетам аналитиков, в 2024 году бюджет на «обеспечение безопасности» Израиля составил около 7% ВВП, уступив только аналогичному показателю Украины.
Ранее Министерство финансов Израиля установило потолок бюджетного дефицита на текущий финансовый год на уровне 4,9% ВВП (27,6 млрд долларов, или 105 млрд шекелей). Однако в нем не учитывался конфликт с Ираном, а большая часть резервного фонда страны уже потрачена в ходе войны в Газе.
Экономисты предостерегают, что такие темпы роста расходов неприемлемы. Но израильское руководство, похоже, готово игнорировать долгосрочный ущерб.
Это правительство готово заплатить любую цену за войну в Иране. Даже если это означает истощение резервов и погружение Израиля в долги на несколько поколений.
Тем временем США, как отмечает Quds News, продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Израилю. В дополнение к ежегодной военной помощи в размере 3,8 млрд долларов администрации Байдена и Трампа с момента начала войны в Газе одобрили выделение Тель-Авиву миллиардов долларов на чрезвычайные цели. К тому же США поставляют Израилю боеприпасы, топливо и оборонительные системы.
Критики в Вашингтоне задаются вопросом, как долго США смогут позволить себе финансировать расширяющиеся военные усилия Израиля. Но Трамп неоднократно заявлял, что Америка «полностью поддерживает Израиль», особенно в его конфронтации с Ираном, напоминает издание.