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СМИ: сколько стоит война Израиля против Ирана

Экономисты оценили ежедневные расходы Израиля на войну с Ираном. Суммы несколько отличаются, но все шокируют. И это еще не предел, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Реэм Аминоах, бригадный генерал ЦАХАЛ в отставке, заявил, что война с Ираном обходится Израилю в 725 млн долларов (2,75 млрд шекелей) ежедневно. Ранее Аминоах занимал должности финансового советника начальника Генштаба Армии обороны Израиля, а также главы бюджетного департамента Министерства обороны, пишет News 18.

По словам Аминоаха, только за первые два дня конфликта расходы Израиля составили 1,45 млрд долларов (5,5 млрд шекелей), причем первый массированный удар Израиля по Ирану оценивается в 593 млн долларов (2,25 млрд шекелей).

В этой сумме учтены стоимость боеприпасов, полетов авиации и другие прямые издержки наступления. Как пояснил генерал, общие расходы распределены поровну между наступлением и обороной, а косвенный экономический ущерб (например, снижение ВВП Израиля) и урон, нанесенный гражданскому имуществу, пока не подсчитаны.

The Economist со ссылкой на советника израильского правительства приводит другие цифры: Израиль тратит на войну с Ираном по 300 млн долларов в день. Однако, как подчеркивает издание, эти средства в основном покрывают расходы на авиатопливо и боеприпасы.

Финансовые специалисты предупреждают, что продолжающиеся боевые действия еще больше подорвут государственный бюджет Израиля, который уже пострадал от войны в Газе.

Согласно News 18, бюджет Министерства обороны Израиля на 2023 год составил 60 млрд шекелей, на 2024 год он был увеличен до 99 млрд шекелей, а в 2025 году он может достичь 118 млрд шекелей и почти вдвое превысить довоенный показатель. По подсчетам аналитиков, в 2024 году бюджет на «обеспечение безопасности» Израиля составил около 7% ВВП, уступив только аналогичному показателю Украины.

Ранее Министерство финансов Израиля установило потолок бюджетного дефицита на текущий финансовый год на уровне 4,9% ВВП (27,6 млрд долларов, или 105 млрд шекелей). Однако в нем не учитывался конфликт с Ираном, а большая часть резервного фонда страны уже потрачена в ходе войны в Газе.

По данным The Economist, с октября 2023 года Израиль на свои операции в Газе, на Западном берегу, в Ливане и Сирии израсходовал около 85 млрд долларов.

Экономисты предостерегают, что такие темпы роста расходов неприемлемы. Но израильское руководство, похоже, готово игнорировать долгосрочный ущерб.

Это правительство готово заплатить любую цену за войну в Иране. Даже если это означает истощение резервов и погружение Израиля в долги на несколько поколений.

советник израильского правительства

Тем временем США, как отмечает Quds News, продолжают оказывать финансовую и военную поддержку Израилю. В дополнение к ежегодной военной помощи в размере 3,8 млрд долларов администрации Байдена и Трампа с момента начала войны в Газе одобрили выделение Тель-Авиву миллиардов долларов на чрезвычайные цели. К тому же США поставляют Израилю боеприпасы, топливо и оборонительные системы.

Критики в Вашингтоне задаются вопросом, как долго США смогут позволить себе финансировать расширяющиеся военные усилия Израиля. Но Трамп неоднократно заявлял, что Америка «полностью поддерживает Израиль», особенно в его конфронтации с Ираном, напоминает издание.