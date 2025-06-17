Импортозамещение в автопроме страны больше похоже на очковтирательство

Таким образом, те невеликие достижения, которые нам преподносили как торжество отечественной науки и техники, не вполне соответствовали действительности. В какой степени не соответствовали — это вопрос. И еще один вопрос, даже более насущный: а где гарантии, что на нынешнем этапе борьбы за суверенизацию автомобильного производства не выплывут те же самые проблемы?