Будущее российской гражданской авиации: Что будет с самолётами Ту-214

Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал в эфире РБК-ТВ, как планируется развивать отечественную гражданскую авиацию, а именно — самолёты Ту-214. По словам министра, такие самолёты будут выпускаться как минимум по два десятка в год к 2027−2028 годам.