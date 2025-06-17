Будущее российской гражданской авиации: Что будет с самолётами Ту-214

Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал в эфире РБК-ТВ, как планируется развивать отечественную гражданскую авиацию, а именно — самолёты Ту-214. По словам министра, такие самолёты будут выпускаться как минимум по два десятка в год к 2027−2028 годам.
«Если мы говорим сегодня про двухчленный экипаж на тот же самый Ту-214, который мы планируем производить если не десятками, то хотя бы двумя десятками к 2027−28 году», — заявил Мантуров.
Напомним, что в феврале 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов анонсировал первый выпуск Ту-214, а в марте Минпромторг отчитался о госзаказе 30 подобных авиалайнеров. Первый настоящий полёт с пассажирами Ту-214 совершил в ноябре 2024 года.
Ранее KP.RU сообщил, что в июне 2024 года Россия и Белоруссия договорились совместными усилиями выпускать собственные самолёты, не зависящие от западных стран, и главным проектом стал как раз Ту-214.