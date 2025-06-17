Массовый сбой зафиксирован в работе интернета в Иране

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев», целью которой является атака на иранские ядерные объекты и военные цели. Тегеран, в свою очередь, начал операцию «Правдивое обещание 3». Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день.