Массовый сбой зафиксирован в работе интернета в Иране

В работе интернета на территории Ирана произошел массовый сбой, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на иранские СМИ.
Значительное падение интернет-трафика в исламском государстве подтверждают данные сервиса Netblocks.org.
Команды кибербезопасности страны уже начали борьбу с массированной кибератакой по всей территории Ирана, пишет издание.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев», целью которой является атака на иранские ядерные объекты и военные цели. Тегеран, в свою очередь, начал операцию «Правдивое обещание 3». Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день.
Вечером 17 июня стало известно, что иранские войска начали новую волну ответных ударов по объектам на территории Израиля.