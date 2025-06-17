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Массовый сбой зафиксирован в работе интернета в Иране

Специалисты ведут борьбу с массированной кибератакой.

Источник: Аргументы и факты

В работе интернета на территории Ирана произошел массовый сбой, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на иранские СМИ.

Значительное падение интернет-трафика в исламском государстве подтверждают данные сервиса Netblocks.org.

Команды кибербезопасности страны уже начали борьбу с массированной кибератакой по всей территории Ирана, пишет издание.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев», целью которой является атака на иранские ядерные объекты и военные цели. Тегеран, в свою очередь, начал операцию «Правдивое обещание 3». Стороны обмениваются ударами по несколько раз в день.

Вечером 17 июня стало известно, что иранские войска начали новую волну ответных ударов по объектам на территории Израиля.