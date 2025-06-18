Не салона хлебавши

Директор по развитию «Сатурн-Р Авто» Сергей Репин отметил, что его холдинг идет по пути оптимизации использования автосалонов. «Например, мы перевезли в автосалон на ш. Космонавтов “Москвич”, сервис и продажу мотоциклов из автосалона на ул. Подлесной. Когда-то помещений было мало, пришлось построить дополнительный салон», — рассказал дилер. По его мнению, не все зарубежные бренды смогли занять нишу на авторынке страны. Вести продажи в отдельных автосалонах могут позволить себе дилеры только пяти крупнейших брендов. Господин Репин добавил также, что здание автосалона содержать достаточно дорого. Если раньше его можно было окупать объемом продаж или наценкой, то сейчас «эта игра ведется в минус». Поэтому желание дилеров размещать в одном салоне много брендов является, по мнению эксперта, «оправданной историей».