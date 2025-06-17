Возвращение иностранных автобрендов: надежды и реалии российского автопрома

Так что же с ними делать? Президент ответил и на этот вопрос: «Конечно, надо смотреть, как это все будет отражаться на рынке. Если нам крайне нужно что-то на рынке, но нет возможности до сих пор (или еще впереди лет 20) для того, чтобы мы вышли на определенные параметры по производству определенных товарных групп, надо соответствующим образом сориентироваться, создавать, как Алексей Репик предложил, совместные предприятия. Надо быть гибкими, исходить исключительно из наших национальных интересов».