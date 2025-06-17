По прозвищу «бизон»: откровения премиального «извозчика»

Работа водителя в такси премиум-класса, больше известного пользователям как тариф «бизнес», подобна деятельности разведчика без лицензии на убийство, с обязательной улыбкой. Клиент только вызвал машину, а шофер уже должен знать, как к нему подъехать, где он точно стоит и что в заказе отметил: вояж в тишине или «с особым музыкальным сопровождением», какая температура ему предпочтительна в это время суток. При встрече пассажира — зонт в руке, спина под углом, как при общении с микадо, повадки как у Жана Рено в фильме «Профессионал» — сдержанные, внушающие доверие. Запахи в авто — исключительно нейтральные. Если человек выбрал тишину — музыку выключаешь, сам молчишь, даже поворотники должны щелкать шепотом. О непростых условиях труда элиты «извозчиков», которых на таксистском сленге зовут «бизоны», порталу «АвтоВзгляд» рассказал представитель этой профессии.